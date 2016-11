Waldachtal Teilen als Wertschöpfung

Das Fest des Heiligen Martin ist bei den 39 Kindern des Herz-Jesu-Kindergartens sehr beliebt. Eigens dafür bastelten sie schmucke Laternen. Groß war die Beteiligung: Über 100 Personen feierten in Lützenhardt das Martinsfest mit.

"Schaut her, Laternen haben wir gemacht", sang der Chor der Kindergartenkinder um Leiterin Yvonne Blattner in der Gottesdienstfeier in der katholischen Herz-Jesu-Kirche. Anhand der auf Leinwand projizierten Bilderbuch-Geschichte vom "Martinslicht" unterstrich Yvonne Blattner (59) die Bedeutung des Teilens für das menschliche Zusammenleben am Beispiel des Martins von Tours. Die Kids sangen dazu passende Lieder.

"Der Heilige Martin hat Licht und Wärme in die Welt gebracht und hat anderen Menschen geholfen", erklärte Pfarrer Anton Romer. In den Laternen, die Licht in eine dunkle Welt bringen, komme das zum Ausdruck. Man solle Gutes tun und die Not der Mitmenschen sehen, meinte der Gemeindepfarrer.