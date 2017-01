Waldachtal Tag der Reise findet Anklang

Darüber hinaus sorgte ein Rahmenprogramm für unterhaltsame Abwechslung. Das Acoustic Swing Duo empfing die Besucher mit einem vielfältigen Musik-Repertoire. Von Swing über Blues bis hin zu Country und Pop war alles geboten. Für Begeisterung sorgte der Jugendchor aus Bildechingen mit seinen musikalischen Darbietungen. Die Tanz- und Folkloregruppe der Donauschwaben Reutlingen war mit ihren temperamentvollen Tänzen und Kostümen ein Genuss für Auge, Ohr und Herz.

Die Besucher nutzten die Gelegenheit, sich bei der Schweizer Reisemesse an den vielen Ausstellerständen aus dem In- und Ausland über die große Reisewelt aus erster Hand zu informieren. Alle Aussteller waren von dem große Interesse in der Reisemarkthalle und den guten Gesprächen angetan.

Großen Anklang fand die Reiseverlosung am Ende der Veranstaltung. Hierbei wurden Reisepreise im Gesamtwert von 2000 Euro verlost. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Das Fazit der Geschäftsleitung zum Abschluss der beiden Tage lautete: "Unsere angebotenen Reisen liegen voll im Trend." Besonders die persönliche und kompetente Betreuung während der Reise durch Reiseleiter oder Familienmitglieder sei ein großer Pluspunkt.