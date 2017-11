Waldachtal T-Shirts erhalten ein Schlunz-Motiv

Waldachtal/Pfalzgrafenweiler. Der Schlunz ist da! Die Buch- und Filmfigur mit biblischem Kontext ist das Maskottchen für die drei erlebnisreichen Gemeinschaftstage. Bei Geschichten, Spielen, Basteln, Filmen, Singen, Action und Spaß können die Kinder gemeinsam die Bibel entdecken.

Heute, Samstag, sind auch die Eltern und Familien zum Abschluss um 17.15 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst in die Herz-Jesu-Kirche Lützenhardt eingeladen. Bei dieser Feier erzählen die Kinder das Gleichnis vom großen Festmahl. Anschließend feiern die Kids mit ihren Familien selbst ein großes Fest im katholischen Gemeindezentrum in Lützenhardt bei Süßem und Saurem. "Gott lädt dazu ein", sagt die Leiterin der Kinderbibeltage, Gemeindereferentin Ellen Schlenker. Verlassen konnte sich die Gemeindereferentin auf ihre Mitarbeiterinnen Bettina Dieterle, Bettina Hein (beide Pfalzgrafenweiler), Martina Hettich, Christiane Schmid (beide Lützenhardt) und Jana Burster, Julia Stasch (Salzstetten). Wie ein roter Faden zogen sich die kindgerechten Schlunz-Filme durch das Event. Die Sechs- bis Zwölfjährigen staunten über die guten Ideen, welche Schlunz einfielen, und wie er andere zum Lachen bringt. Das fremde Kind, so die Buch- und Film-Erzählung, bringt mit seinen unbequemen Fragen viel Wirbel in den Alltag einer sonst so braven Christenfamilie.

Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter stand in Salzstetten Pate für das von Isabell Brill moderierte Anspiel. Die mit Warnweste und Verbandskasten ausgestattete Helferin Jana Hein thematisierte das Film-Thema, während Sofia Antunes in die Rolle der Reporterin Wilma Wichtig schlüpfte. Anhand der biblischen Samariter-Erzählung sollten sich die Kinder zu "Liebe kennt keine Grenzen" Gedanken machen, wie man heute im Alltag handeln und anderen helfen kann. Mittels Schablonen und Sprühfarben verzierten die Kinder weiße T-Shirts mit dem Kinderbibeltage-Logo und dem Schlunz-Motiv. Die Erinnerungsstücke durften sie dann mit nach Hause nehmen. Am zweiten Tag in Pfalzgrafenweiler stand am gestrigen Freitag die Geschichte von David und Goliath im Mittelpunkt. Die Teilnehmer kamen zur Erkenntnis: Wenn wir es schaffen, unsere Angst einzugestehen und damit zu Gott kommen, dann werden aus unseren vermeintlichen Schwächen plötzlich Stärken. Gott an der Seite, macht Mut, Riesen, die sich uns in den Weg stellen, zu besiegen. Viel Spaß hatten die Kinder gestern bei der Kirchenrallye rund um die St. Martinskirche mit Malen, Fotografieren und Zählen.