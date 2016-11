Waldachtal Stoppt Petition Erhöhung der Hundesteuer?

Die Wut der Hundebesitzer über die Steuererhöhung. Kirsten Seeger, die die Online-Petition gestartet hatte, sagt: "Waldtachtal tut nichts für die Hundebesitzer. Und nimmt dann bei der Hundesteuer den Höchstsatz! So hoch wie hier ist die Hundesteuer weder in Stuttgart noch in München!"

Brice Kristof: "Der Wahlslogan von Annick Grassi damals lautete: Waldachtal muss familienfreundlich werden. Familien ziehen ja aufs Land, weil sie dort mit dem Hund besser Gassi gehen können. Diese extrem hohe Hundesteuer schreckt da ab."

Die Wut der Hundebesitzer. Grassi habe versprochen, dass das Geld genommen werden soll, damit der Hundekot besser entsorgt werden kann. Doch daran glaubt hier keiner. Dobner: "Ich habe im August 2007 einen schriftlichen Vorschlag gemacht, wo man im Waldachtal überall Hundekot-Container mit Tütenspendern aufgestellt werden können. Das wurde abgeschmettert mit dem Argument: Die Leute, die bis jetzt ihren Hundekot entsorgt haben, tun das weiterhin. Der Rest ist ohnehin nicht zu belehren."

Die Folge: Lediglich in Lützenhardt gibt es vier Tütenspender. Und Kotcontainer. Dobner: "Die zwei stehen nur, weil das eine Spende war. Dabei habe ich in Baiersbronn gesehen, wie perfekt man das machen kann."

Verena Kristof: "In Oberwaldach hast du keine Möglichkeit, deinen Hundekot zu entsorgen. Wir haben ja kaum normale Mülleimer im Ort. Ich habe schon vorgeschlagen, dass wir uns als Hundebesitzer so organisieren, dass man die Beutel zentral sammelt und einmal die Woche vom städtischen Mitarbeiter abholen lässt. Auch das wurde abgelehnt. Das zusätzliche Geld, was jetzt reinkommt durch die Erhöhung, wird weiter nicht genutzt, um den Hundekot entsorgen zu lassen!" Und als Jörg Krüger einwirft, dass Kommunen ja auch die Möglichkeit hätten, eine Pferdesteuer einzuführen, nicken alle. Kristof: "Wir haben das Gefühl, dass die Gemeinde auf den Köpfen weniger Familien saniert werden soll."

Seeger hofft jetzt, dass durch die Online-Petition Druck aufgebaut wird. Sie sagt: "Laut dem Amtsblatt gibt es 311 Hundebesitzer im Waldachtal, die Hundesteuer zahlen müssen. Wenn die alle unterschreiben, wäre das schon gut."

Dazu gibt es noch Therapiehunde, die von der Hundesteuer befreit sind. Sandra Geiger – die Mutter des schwerkranken Yves – hat so einen. Sie sagt: "Ich habe die Online-Petition auch schon unterschrieben. Ich finde die Erhöhung nicht gut."

Die Hundebesitzer von Waldachtal. Beim Weg vom Feuerwehrhaus zum Foto-Ort weiter draußen schaut Sandra Laatzig aufs Feld: "Schauen Sie, dort liegt eine Tüte mit Hundekot. Kein Wunder – hier ist weit und breit kein Mülleimer in Sicht."

Jörg Krüger zeigt uns eine Whatsapp-Nachricht an Ludwig Blum, den Ortsvorsteher mit Lützenhardt. Erst das Foto vom Schwabo-Artikel über die Hundesteuer-Erhöhung, dann folgender Text: "Und damit wird die finanzielle Misswirtschaft der Gemeindeverwaltung finanziert? Braucht Waldachtal noch mehr Einnahmen? Kann gerne noch einen Hund mehr halten." Krüger sagt: "Das läuft frei nach dem zynischen Motto: Rettet die Gemeinde – kauft Hunde."

Die Stimmung –­ sie wendet sich klar gegen die Gemeinde. Schafft Seeger ihr Ziel, alle Hundebesitzer von Waldachtal zu bekommen –­ 311 Bürger. Dann hat sie auch die sieben Prozent aller Wahlberechtigten zusammen, um ein Bürgerbegehren in Waldachtal anzustoßen. Laut dem Verein "Mehr Demokratie wagen" könnte das dann in einem Bürgerentscheid münden. Wenn dann 20 Prozent aller Stimmberechtigten dafür stimmen, die Hundesteuererhöhung wieder zurückzunehmen, ist der Gemeinderatsbeschluss hinfällig.

Weitere Informationen: Die Online-Petition findet man so: Bei Google "Frau Grassi open petition" eingeben. Auf den ersten Link klicken.