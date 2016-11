Waldachtal Startschuss für schnelles Internet in Waldachtal

Waldachtal. Der Netzausbau von 18 Kilometern Glasfaserleitung und zwölf Verteilern für Waldachtal ermöglicht ab diesem Monat das schnelle Internet durch die Deutsche Telekom. Rund 1700 Haushalte in den Ortsteilen Lützenhardt, Tumlingen und Hörschweiler werden ab sofort von einer Internetverbindung von bis zu 100 Mbit/Sekunde profitieren können. "Es ist undenkbar, in der heutigen Zeit ohne schnelles Internet auskommen zu müssen", konstatierte Bürgermeisterin Annick Grassi, die am gestrigen Donnerstag den Schalter für "schnelles Surfen" im Internet in Tumlingen symbolisch drückte.

Telekom-Regionalmanager Bernhard Ginter betonte besonders die gute Zusammenarbeit mit den Verwaltungen und der Kommune. Auch Bürgermeisterin Grassi zeigte sich hoch erfreut über den erfolgreichen Verlauf der Arbeiten und die pünktliche Einhaltung des gemeinsamen Ziels. So können nun alle Haushalte in den Genuss der schnellen Leitungen kommen, die die Vorwahl 07443 besitzen.

Die Leitungen wurden von Schopfloch herangeführt und die Kupferkabel in den Multifunktionskästen (MFK) durch Glasfaser ersetzt. Diese wurden zusätzlich mit neuester Technik ausgestattet. Die MFK wurden über das Ausbaugebiet verteilt, damit die Kunden möglichst nah versorgt werden können. Natürlich gilt auch hier die Faustformel: Je näher sich ein Haushalt an einem dieser MFG befindet, desto schneller funktioniert dessen Internet. Damit die Kunden von diesem Ausbau auch wirklich profitieren können, wird die Telekom ihren Kunden "Hybrid-Router" anbieten, der die Bandbreite aus den beiden verfügbaren Netzen des Festnetzes und des Mobilfunks bündelt.