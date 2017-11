Waldachtal Städte stellen Notfallpläne für Hochwasser auf

Am zweiten Workshop-Tag arbeiteten die Teilnehmer in jeweils eigenen Arbeitsgruppen an ihren konkreten örtlichen Plänen. Bürgermeister, Mitarbeiter aus Bau- und Ordnungsämtern, Feuerwehrkommandanten und Bauhofmitarbeiter legten gemeinsam die Zuständigkeiten in ihrer Stabsorganisation fest.

Hochwassergefahrenkarten stellen für den gesamten Landkreis flächendeckend überschwemmungsgefährdete Bereiche dar. Auf dieser Basis definierten die Teilnehmer die örtlichen Schwerpunkte und kritische Objekte, die im Rahmen der weiteren Planung besonders betrachtet werden müssten. Diese Vorüberlegungen von allen Beteiligten seien besonders wichtig, denn bei Hochwasser müssten mitunter folgenschwere Entscheidungen getroffen werden, beispielsweise Evakuierungen, teilt das Landratsamt Calw mit. Als "empfindliche Einrichtungen" gelten Schulen, Kindergärten, Altenheime und Krankenhäuser.

Daueraufgabe

Die Einsatzkonzepte müssten später kommunalpolitisch abgestimmt und regelmäßig fortgeschrieben werden. Für besonders gefährdete Punkte seien Einzelkonzepte festzulegen. Die verschiedenen Phasen im Alarmstufenmodell von der Beobachtung bis zum Einsatz der Rettungskräfte können dabei durch unterschiedliche Indikatoren ausgelöst werden, etwa die Warnstufen des Deutschen Wetterdienstes oder Pegelstände.