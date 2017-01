Waldachtal "Spüllomba-Ahoi": Die Zeit der Narren ist nun angebrochen

Traditionsgemäß wird diese am Dorfbrunnen in der Hauptstraße ins Leben gerufen, wo auch die Neuzugänge der Narrenzunft (NZ) offiziell in die Reihen aufgenommen werden. Die Taufe mit dem "Knoblauchgebräu" ist zwar für die Neuen alles andere als angenehm, doch leider notwendig. An selben Ort werden dann auch die Masken der Zunft entstaubt.

Auch die Lustigen Tuders bereichern das Geschehen mit Musik

Ein lang herbeigesehnter Termin für die Sieben-Hügel-Hexen, Schlattwaldteufel, Schellenbergnarren, den Hofstaat mit Gesinde (Gsendl) und die Tanzgarde. Mit dabei waren auch wie immer die "Paradiesvögel" Salzstettens – die Lustigen Tuders. Diese führten auch den närrischen Zug vom Rathaus bis zum Brunnen mit ihrem weit über den Landkreis hinaus bekannten Sound ihrer Guggenmusik an. Ehrenzunftmeister Thomas Fischer, der auch Präsident des Närrischen Freundschaftsringes ist, begrüßte die zahlreichen Besucher, die es sich trotz der eisigen Temperaturen von unter 10 Grad minus nicht hatten nehmen lassen, diesem Event beizuwohnen. Im Anschluss folgte der wohl wichtigste Part: das Abstauben der Masken, welches offiziell die fünfte Jahreszeit eröffnet. Selbstverständlich wurde dieser Akt mit dem Salzstetter Ruf "Spüllomba-Ahoi" bekräftigt, und der "Herr Kapellmeister" Tobias Ganszki spielte mit seinen Tuders das Salzstetter Narrenlied. Ein großartiger Moment für Narren und Fans der Fasnet, die das Schauspiel mit Schunkeln und kräftigem Mitsingen genossen.