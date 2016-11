Waldachtal Sportliche Erfolge sind da: Neuzugänge sorgen für Aufwind

Unter den geladenen Gästen befanden sich der Sportkreis-Präsident Alfred Schweizer, Bürgermeisterin Annick Grassi, welche die Entlastung des Vorstandes vornahm, und Ortsvorsteher Ludwig Blum.

Der Vorsitzende Heinz-Josef Paffrath äußerte sich sowohl um die sportliche als auch über die finanzielle Situation des Vereins. Die Saison 2015/2016 verlief aus sportlicher und finanzieller Sicht sehr gut.

Die Damenmannschaft belegte den dritten Platz in der Verbandsliga, kämpft aber in dieser Saison um den Klassenerhalt, was wohl in erster Linie am Ausfall der Top-Spielerin Klara Misurak liegt. Die zweite Mannschaft der Damen konnte dank der überzeugenden Neuzugänge Franziska Schmid, Sabine Schmid, Isabelle Vees und Nadine Bohnet bereits im ersten Jahr den Aufstieg in die Bezirksliga verbuchen. Ebenso belohnte sich das Team mit dem Gewinn des Pokalfinales in Gültlingen.