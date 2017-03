Waldachtal Spirituelle Reise mit tiefen Gedanken

Waldachtal-Hörschweiler. Die Plätze im Gemeinschaftshaus der Liebenzeller Mission waren bereits vor Beginn des Konzerts voll belegt. Mit großer Vorfreude erwarteten die Gäste den christlichen Liedermacher und Sänger Martin Pepper mit seiner ebenso talentierten Tochter Jennifer. In über 30 Jahren hat sich der Pastor und Musiker zu einem der bekanntesten christlichen Künstler im deutschsprachigen Raum etabliert. Seine Lieder "Auge im Sturm" oder "Rückenwind" werden mittlerweile in vielen Gemeinden gesungen. Tochter Jennifer begleitet ihren Vater musikalisch seit dem Jahre 2008 auf seinen Tourneen. Nach einer zweijährigen Gesangsausbildung in Dallas/Texas (USA) verschlug es die Musikerin nach England und auf die Pop-Akademie in Hamburg. In circa 150 Städten absolvierte die Sängerin im Rahmen der "Generationen"-Tour mehrere Auftritte und machte sich neben ihrem Vater einen eigenen Namen. Neben ihrem Vater Martin, der bereits sein 20. Album aufnahm, präsentierte sie Songs aus eigener Feder.

Mit "Sei gesegnet" begann die spirituelle Reise, gefüllt mit den tief gehenden Gedanken beider Musiker. Zahlreiche Tipps zum "Leben mit Sinn und Seele" wurden den Zuhörern hierbei lyrisch anspruchsvoll dargereicht. Die Lieder zu den stetig aktuellen Lebensthemen wie Gelassenheit, Vertrauen oder Identität, stießen auf Bestätigung des begeistert aufhorchenden Publikums. Als kleiner Höhepunkt des Abends stellte sich die Darbietung von Jennifer Peppers "In diesen Momenten" heraus. Das Lied ihres gleichnamigen Solo-Albums überzeugte sowohl musikalisch mit emotionalem Tiefgang als auch gesanglich besonders gefühlvoll. Momente zum Nachdenken und in sich kehren schuf Martin Pepper durch Auszüge seines Buches "Faszination Anbetung". Hierbei lauschten die Besucher den Passagen des ersten Bandes seiner Trilogie, die sich mit den Themen der Theologie, Philosophie, Sozialkunde und Kunst und Musik zusammensetzt.

Um den Abend mit einem Segen abzuschließen, stimmte das Duo gemeinsam mit dem Publikum den Song "Gott segne dich" an. Mühelos konnten sich die Gäste durch die per Video-Beamer projizierten Texte an der Wand in das Geschehen gesanglich integrieren. Wie ein gemeinsamer Chor zeigten sich die Besucher auch in der Zugabe von "Auf die Männer" sowie bei "Auge im Sturm".