Waldachtal Sobotka: "Symbol für den Fortschritt"

Waldachtal-Tumlingen. Nun wurde im Beisein des tschechischen Ministerpräsidenten Bohuslav Sobotka eine neue, moderne Produktionshalle am Standort Ivanovice na Hané eingeweiht. Firmeninhaber Klaus Fischer eröffnete die feierliche Veranstaltung, an der über 300 Gäste teilnahmen. In seiner Rede blickte er auf die erfolgreiche Entwicklung der tschechischen fischer-Standorte zurück und erläuterte den positiven Einfluss des Neubaus auf die Region. "Wir besitzen hier in Tschechien nun ausreichend Möglichkeiten, die Prozesse optimal zu gestalten", sagte Fischer.

Eine besondere Ehre wurde dem Unternehmen durch den Besuch des tschechischen Ministerpräsidenten Bohuslav Sobotka und des Stellvertretenden Vorsitzenden des Senats, Ivo Bárek, zuteil. Beide betonten die enorme Bedeutung des modernen Neubaus. "Diese neue Produktionshalle ist ein beeindruckendes Symbol für den Fortschritt in der Region", schwärmte Ministerpräsident Sobotka. Senator Bárek, der entscheidend bei der Genehmigung des Neubaus unterstützte, fügte hinzu: "Dass Fischer sich entschieden hat, mit dieser Produktionshalle den Standort von fischer in Tschechien weiterzuentwickeln, ist ein wunderbares Zeichen." Im Anschluss durchschnitten die beiden Ehrengäste gemeinsam mit Fischer und im Beisein aller Mitarbeiter des Standortes ein Rotes Band zur offiziellen Eröffnung.

Der Neubau sowie die Sanierung der bestehenden Gebäude ermöglichen eine umfassende Optimierung aller Produktionsprozesse, die die Wettbewerbsfähigkeit von fischer Tschechien weiter erhöht. Eine Nutzfläche von 7200 Quadratmetern umfasst das auf mehrere Jahre angelegte Projekt. Um den technologischen Vorsprung der Unternehmensgruppe fischer zu sichern, erfolgten allein für die Modernisierung des Maschinenparks erhebliche Investitionen. Des Weiteren wird sowohl die Zusammenarbeit mit dem Stammsitz in Deutschland als auch mit tschechischen Bildungseinrichtungen weiter intensiviert. Dank einer Kooperation mit der technischen Universität Brünn sorgt die neu aufgebaute Entwicklungsabteilung in Ivanovice da Hané somit auch zukünftig für außergewöhnliche Innovationen im Befestigungsmarkt.