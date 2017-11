Waldachtal Sketch und Modeschau sind Teil des Programms

Ein ganz besonderes Zahlen-Jubiläum, wie die Akteure anlässlich der letzten Gesangsproben zu verstehen gaben. Dennoch gehen es die Herren um Dirigent Benjamin Schaber gelassen an: Wie in jedem Jahr verschreibt sich der MGV einem besonderen Motto, welches konsequent in allen Vereinsseranstaltungen umgesetzt wird. Mit der Theateraufführung "Der Jahrhundertmost" im vergangenen Januar läuteten die Mitglieder das Jubiläumsjahr ein, das gänzlich dem Thema Zahlen gewidmet ist. Dies wird sich ebenso in der Auswahl des Liedguts des Männerchors als auch in den ausgewählten Musikstücken der "Ukulele Harmonists" am Jubiläumsabend bemerkbar machen.

Neben dem musikalischen Rahmenprogramm hat der MGV einen Sketch sowie eine Modeschau für die Gäste vorbereitet. Ferner bekommt das Publikum in verschiedenen Wortbeiträgen nicht nur Zahlen, sondern auch einige Daten und Fakten rund um die Historie des traditionsreichen Vereins zu Gehör. Die Beiträge geben unter anderem darüber Aufschluss, wie der Gesang in das obere Waldachtal kam, welch kuriose Ausgaben der Verein tätigte. Geschichtliche Hintergründe über bekannte Lieder aus dem Repertoire des MGV runden den unterhaltsamen Abend ab.

Der Verein hat seit seiner Gründung im Jahre 1906 zwei Weltkriege überlebt und sah sich im Jahr 1980 erstmals mit der Frage um die Auflösung des Vereins konfrontiert. Warum der Verein damals überlebte und viele weitere interessante Zahlen sowie Fakten wird der MGV am kommenden Samstag, 11. November, um 20 Uhr preisgeben. Eine letzte Zahl zum Schluss: Der Eintritt für die Besucher beträgt 5 Euro.