Waldachtal Situation ist hoffnungslos: Im See wütet die Wasserpest

Zwischen den Mitgliedern besteht Harmonie und Kameradschaft, was sich vor allem auch beim Zusammenhalt und Leisten freiwilliger Arbeitsstunden ablesen lässt. Doch dies allein genügt leider nicht, um die Qualität beider Seen in Lützenhardt zu erhalten. Dies stellte dann auch Gewässerwart Frank Wegemann klar: "Wir sind nun komplett am Ende unseres Lateins", gab er zu. "Wir haben alles probiert, mit Fachleuten gesprochen und vielerlei Recherchen angestellt: Es scheint definitiv niemand zu geben, der uns bei unseren Problemen helfen kann."

Besonders sei der kleine See betroffen, in dem die Wasserpest wütet. "Wenn die einmal auftritt, scheint es keinerlei Rettung für ein Gewässer mehr zu geben", so Wegemann. Aber auch der große Anlagensee bereitet seit Jahren Probleme. Der Fischbesatz, den der ASV im letzten Jahr noch dort aussetzte, muss nun von den Mitgliedern komplett abgefischt werden. Wegemann informierte die Mitglieder darüber, dass der See noch in diesem Jahr abgelassen und trockengelegt werden muss. "Es gibt daher – natürlich unter Beachtung aller gesetzlichen Bestimmungen und Schonzeiten der Fische – keinerlei Fangbegrenzung mehr", sagte er. Damit der See auch wirklich abgefischt werden kann, setzte der Verein auch das Tageslimit außer Kraft. Das Aquamotec-Gerät, dass bereits im oberen See eingebracht ist und die Wasserqualität verbessern soll, werde rund fünf Jahre brauchen, um Wirkung zu zeigen. Darauf habe auch der Hersteller bereits beim Kauf des Geräts hingewiesen.

Bürgermeisterin Annick Grassi bestätigte die Ausführungen des Gewässerwarts. Sie nahm Stellung zu den geplanten Maßnahmen und erklärte, dass der Gewässerschutz Aufgabe der Gemeinde sei. In diesem Zusammenhang gab sie bekannt, dass in diesem Jahr – voraussichtlich Ende Juli – der See komplett trocken gelegt wird. Die Gemeinde müsse die Dämme und Uferbereiche prüfen lassen, denn der See diene letztlich auch als Überschwemmungsschutz. Es wird befürchtet, dass sich im Laufe der letzten Jahre soviel Schlamm auf dem Boden des Sees abgesetzt hat, dass dieser nach der Trockenlegung abgetragen werden muss. "Dies wird sich jedoch ein Ingenieur zuvor genau ansehen", führte Grassi aus. Inzwischen sei die Genehmigung für die Maßnahmen da: "Sollte der See wirklich ausgebaggert werden müssen, kostet dies rund 88 000 Euro", sagte Grassi. Für das Herrichten und Instandsetzen der Wege rund um den See werden dann wohl noch einmal rund 207 000 notwendig sein. Es gebe hierfür zwar Fördermittel und Zuschüsse, doch klar ist auch, dass der Gemeinde wieder einmal außerplanmäßige Kosten entstehen. Das Geld sei bereits im Haushalt eingestellt worden – eine Kostenbeteiligung des ASV ist dabei nicht vorgesehen und nicht eingeplant. So wird der obere See von Juli bis Oktober ein trauriges Bild bieten: Drei Monate soll die Austrocknung des Sees andauern, bis gearbeitet werden kann. In dieser Zeit wird auch entschieden, ob ausgebaggert werden muss.