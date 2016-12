Waldachtal Singh ist begeistert von Vielfalt

Botschafter Singh verbrachte gemeinsam mit Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel, auf dessen Initiative er die Reise zu fischer angetreten hatte, über vier Stunden bei der Unternehmensgruppe.

Gleich zu Beginn seines Besuchs zeigte er sich beeindruckt von den vielfältigen Befestigungssystemen, die ihm in der modernen fischer-Akademie praktisch vorgeführt wurden.

Im Anschluss stellte Alexander Bässler, fischer-Regionalgeschäftsführer Asien und Middle East und damit verantwortlich für die Aktivitäten in Indien, die Unternehmensgruppe fischer und deren Aktivitäten in Indien vor. fischer ist seit 15 Jahren mit einem Partner am indischen Markt tätig und hat dort im Juli seine 46. Landesgesellschaft gegründet. An den zahlreichen Aktivitäten von fischer auf dem Subkontinent hatte der Spitzendiplomat besonderes Interesse. Alexander Bässler vertrat Klaus Fischer, der krankheitsbedingt nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte.