Waldachtal Sieben Monate sind vergangen

"Nach meinen Informationen müsste dieser doch längst von der Verbandsversammlung verhandelt worden sein", sagte Armbruster in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats in Waldachtal am vergangenen Dienstag. Es sei doch geplant gewesen, dass die Ergebnisse des Nabu und des Landesamtes für Umwelt und Naturschutz in den TFNP eingearbeitet werden sollten und dieser dann öffentlich ausgelegt werde.

Viele Milan-Paare

Im Februar 2017 hätte dies im Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Dornstetten verhandelt werden sollen. In der Tat hatte dies Bürgermeisterin Annick Grassi im November 2016 so angekündigt, als klar wurde, dass in den ausgewiesenen Vorrangflächen der Gemeinde auf eine hohe Population von Milan-Paaren hingewiesen wurde und die Erstellung von Windkraftanlagen damit unmöglich und nicht genehmigungsfähig sei.