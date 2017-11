Waldachtal Sie gestalten mit Liebe zum Detail

Waldachtal-Tumlingen. Ideale Kombinationen rund ums Wohnen, Leben und Einrichten finden Interessierte bei der Ausstellung "Winterträume" am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in den adventlich geschmückten Räumlichkeiten der Schreinerei Bohnet und Wohnwunder. Beteiligt als Aussteller sind Naturfloristik Gänseblümchen Ute Krafczyk, Meisterbetrieb Maler Martini mit neuer Maler-Lounge, Goldschmiedin Ute Kohler mit ihrem Schmuck-Atelier und der Winzerhof Doll aus Kappelrodeck. Zu Bastelworkshops zum Advent lädt Ute Krafczyk ein. Blumen, Gestecke, Adventskränze, Schmuck, edle Weine, leckerer Kuchen und Kaffee locken bei der Adventsausstellung. Die Tumlinger Künstlerin Karin Letzgus stellt ihre neuesten Bilder aus. Der Eintritt ist frei.

Einrichtungsideen für Gesundheit und Lebensqualität haben Wohnwunder Bohnet, die Schreinerei und freiRaum, die Wohn- und Lebensgestaltung nach Feng Shui, parat. Mit Liebe zum Detail und dem Gespür für das Wesentliche gestalten Ralf und Beate Bohnet moderne Einrichtungen. Vom Schlafzimmer über Wohnzimmer, Esszimmer bis zur Küche entwickeln sie kreative Ideen, die durch ihre Funktionalität überzeugen und deren ganzheitlicher Gestaltungsansatz der Kundenpersönlichkeit gerecht wird. Zusammen mit starken Markenpartnern entstehen individuelle Einrichtungslösungen mit Wohlfühlgarantie.

Als Innungsbester hat Lars Rasch bei der Schreinerei Bohnet seine Ausbildung abgeschlossen und ist dort inzwischen als Facharbeiter tätig. Über diese Leistung freut sich der frühere Kreishandwerksmeister Ralf Bohnet natürlich ganz besonders. Generell "in" bei Möbeln und Einrichtungen, so Schreinermeister Bohnet, sind echtes Altholz mit modernen Gestaltungselementen und mit Schleiflack kombiniert, individuelle Möbelstücke, Ankleide-Lösungen und spezielle Wandvertäfelungen sind beim Spezialisten in den richtigen Händen.