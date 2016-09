Waldachtal Sicherheitslage im Landkreis "paradiesisch"

Dunkle Jahreszeit beginnt

In seinem sehr spannend gehaltenen Vortrag ließ der Kriminalhauptkommissar auch die neuesten Statistiken einfließen: So sei die Sicherheitslage im Landkreis Freudenstadt noch relativ "paradiesisch", konstatierte er. Dies könne sich jedoch auch noch ändern, denn schließlich stünde die Jahreszeit an (von Oktober bis März), in der die meisten Einbrüche registriert werden. Insgesamt haben die Beamten im Jahr 2015 rund 4358 Straftaten erfasst und dabei auch 2138 Tatverdächtige ermittelt. Die Aufklärungsquote der Polizei im Landkreis mit 64,5 Prozent passe sich in etwa dem Landesdurchschnitt (59 Prozent) an. Wohnungseinbruchdiebstähle seien mit insgesamt 94 Fällen 2015 in Erscheinung getreten. Dabei sei oft der materielle Schaden weitaus geringer einzustufen als der ideelle Schaden und die entstehenden psychologischen Auswirkungen auf die Opfer.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung stellte Schmid die verschiedenen Sicherheitstechniken zur Verhütung von Einbrüchen vor. Die Fachabteilung der Beratungsstelle steht den Bürgern jederzeit zur Verfügung und nimmt dabei auch Termine direkt vor Ort wahr.