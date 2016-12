Waldachtal Senioren sollen das Gefühl einer großen Familie erleben

Mit festlichen Klängen eröffnete das Musik-Trio der Ministrantengruppe aus der katholischen Gemeinde den Nachmittag: Marie Graf an der Trompete, Lara Kneißler an der Querflöte und Lena Graf an der Klarinette. Die weihnachtliche Geschichte "Die kleine Lisa und der Nikolaus", die die Ministrantinnen erzählten, rankte sich um den gutmütigen Bischof von Myra.

Zum gemeinsamen Weihnachtslieder Singen spielte die gemischte Kapelle des Musikvereins aus Aktiven und Jungmusikern unter der Leitung von Silke Dettling. Vorsitzender Manuel Kreidler meinte, es sei den Musikern ein Anliegen, die betagten Einwohner zu erfreuen. Das Ensemble gab auch den "Bozener Bergsteiger-Marsch" zum Besten. Die Jungmusiker Samy Bahmou, Marie Graf, Lars Kollmann und Yannick Potschien trugen die Weihnachtsgeschichte "Der König mit den leeren Händen" vor und Simon Kopf rezitierte auf lebendige Weise ein Gedicht.

Selbst Sketch entwickelt