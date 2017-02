Waldachtal Selbst mal ein Engel für andere sein

Der Glaube an Engel ist im Christentum von Anfang an verankert. Die geflügelten Geistwesen gehören zu den faszinierendsten Figuren der Heiligen Schrift. Gott hat die Engel erschaffen, dass sie ihn anbeten, ihn lieben, ihm dienen, und die Menschen beschützen. Wofür schickt Gott Engel? Sie sollen beschützen, ein Schutzengel sein. "Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf allen deinen Wegen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt", heißt es im Psalm 91. Jeder konnte sich Gedanken über seinen eigenen Schutzengel machen.

Gemeindereferentin Schlenker erklärte: "Es müssen nicht Männer mit Flügel sein, sondern Engel können auch Menschen sein." Die Kinder überlegten, wo ihnen in den Bereichen Schule, Familie oder Urlaub schon Engel begegnet sind. Und kann man nicht selbst ein Engel für andere sein? Schließlich durften die Kids ein selbst gemaltes Bild samt Rahmen mit nach Hause nehmen. Beschlossen in fröhlicher Runde wurde der Kinder- und Jugendtag der katholischen Seelsorgeeinheit mit Pizzabacken und Mahlgemeinschaft.