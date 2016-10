Waldachtal Selbst kochen und alleine essen ist unbeliebt

Waldachtal. "Linse sucht Spätzle" nennt sich ein Angebot des Landwirtschaftsamts des Landkreises Freuenstadt. Was steckt hinter dem Single-Kochkurs am Mittwoch, 19. Oktober, um 18 Uhr in der Waldachtalschule? Und warum hilft das Landratsamt bei der Partnersuche? Norbert-Jakob Ferch, Leiter des Landwirtschaftsamts gibt Antworten.