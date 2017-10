Waldachtal Seen in Waldachtal werden überprüft

Waldachtal. Die vertieften sicherheitstechnischen Überprüfungen sind inzwischen abgeschlossen. Unter anderem wurden auch Probebohrungen in den Dämmen aller drei Seen (Sandbühlsee Hörschweiler, Tumlinger See und Waldsee Lützenhardt) durchgeführt. Am Tumlinger See, der als Naherholung, Löschwasserreserve und Fischgewässer dient, sollen Bäume, Sträucher und Wurzelstöcke am Damm entfernt werden. Am Damm selbst stellten die Ingenieure einen "diffusen" Wasseraustritt fest, bei dem nicht klar ist, ob es sich um Wasser aus dem See oder Hangwasser handelt. Das soll eine geologische "2D-Widerstandstomografie" klären, die rund 3600 Euro kostet. Des Weiteren wurde empfohlen, regelmäßige Lage- und Höhenmessungen am Absperrbauwerk inklusive "Nullvermessung" durchzuführen und frostsichere Messpunkte anzulegen (4500 Euro). Die Vermessungen sollen danach alle zwei Jahre und nach jedem Hochwasser erfolgen.

Der Waldsee in Lützenhardt erfüllt indessen nicht die Anforderungen für ein zugrunde gelegtes, extremes Hochwasser. Hier soll auf jeden Fall der Damm erhöht werden. Außerdem wurde die Herstellung eines Treppenzugangs in den Beckenraum empfohlen. Angebracht werden sollte auch ein Registrierpegel und Pegellatte. Das Moos soll entfernt werden. Wie hoch die Belastung durch den Schlamm ist und ob dieser entfernt werden soll, liegt ganz im Ermessen der Gemeinde. Dies gilt auch für den Sandbühlsee in Hörschweiler – beide Seen sind derzeit noch abgestaut.

Bis Ende Oktober dürfen die Seen noch ohne erweiterte Genehmigung leer stehen. Es wurde festgestellt, dass der Schlamm in beiden Seen noch nicht soweit abgetrocknet ist, damit er abgefahren werden kann. Aus Hochwasserschutzgründen sei die Entschlammung der Seen nicht erforderlich, teilte Finkbeiner mit. Das Schlammvolumen des Sandbühlsees liege bei etwa 3600 Kubikmeter, das Schlammvolumen des Waldsees bei rund 2800 Kubikmetern.