Waldachtal Schüler lernen von Auszubildenden

Schüler der Eduard-Spranger-Schule in Freudenstadt waren bei der Unternehmensgruppe fischer in Tumlingen zu Gast. Im Rahmen von AlbA (Auszubildende lernen bei Auszubildenden) organisierten die kaufmännischen Auszubildenden des zweiten Ausbildungsjahres von fischer ein Programm mit Einblicken in die fischer-Welt.