Waldachtal Schon der nächste Winterdienst startet am neuen Standort

Der alte Bauhof im Ortsteil Tumlingen ist in die Jahre gekommen. Längst war hier kein effektives Arbeiten für die Mitarbeiter des Bauhofs mehr möglich. Auch in puncto Arbeitssicherheit stellte das Gebäude nicht einmal mehr Standards dar. Mit dem Bau des neuen Bauhofs in der Nähe des Feuerwehrhauses auf der Gemarkung Lützenhardt liegt der neue Bauhof nicht nur sehr zentral in der Gemeinde. Mit Architekt Karl-Helmut Röttgen steht der Gemeinde ein sehr erfahrener Fachmann zur Seite – schließlich plante und begleitete dieser bereits den Bau des Feuerwehrhauses.

Etliche Gäste wohnten dem feierlichen Richtspruch des Meisters Mario Ade (Ade & Tinnefeld, Schwarzwald Holzbau) bei, der nach traditioneller Art des Gewerbes den Rohbau offiziell als beendet erklärte und den Richtspruch über das Gebäude sprach. Alle von der Gemeinde beauftragten Gewerke blieben im Zeitplan, wie Bürgermeisterin Annick Grassi während der Begrüßung erklärte. Dies bestätigten auch Johannes Müller (Hoch- und Tiefbau Sturm & Müller) und Bernd Gäkle (Firma Lupold), die dem Ereignis ebenfalls beiwohnten. Natürlich gehörte zu dem offiziellen Richtfest auch eine Segnung des Gebäudes, die Pfarrer Anton Romer gemeinsam mit Pfarrer Markus Arnold vornahm.

Ein bisschen bangt die Gemeinde noch um die Anlieferung der Salzsilos des Bauhofs. "Wir hoffen, dass sie noch in diesem Monat geliefert werden", sagte Grassi. Die Bauhofmitarbeiter sollen nämlich bereits ab diesem Winter zu ihrem Winterdienst zentral von diesem Gebäude ausrücken. Die Bauhofmitarbeiter, die ebenso wie Bauhofleiter Klaus Hoberg vor Ort waren, hoffen dies ebenso. Die Freude auf den neuen Bauhof war ihnen anzusehen. Immerhin wird das Gebäude am Ende drei Millionen Euro kosten. Aber auch hier beruhigte Grassi: "Wir sind im Rahmen unseres Budgets. Alles läuft bisher wie geplant."