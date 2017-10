Waldachtal Schlössle-Vorstände haben "Country-Musik-Scouting" unternommen

Das Salzstetter Schlössle und seine Herren: Zu diesem Thema spricht Professor Franz Quarthal heute, Samstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr. Es geht um die Grabfunde des Melchior Thumb von Neuburg, die 1893 beim Abbruch der alten Salzstetter Kirche gefunden wurden. "Der Vortrag verspricht weitere und neue Einblicke in die Ortsgeschichte Salzstettens zwischen Spätmittelalter und früher Neuzeit", versucht Vorsitzender Armbruster Interesse bei der Bevölkerung zu wecken. Advent im Schlössle: Der Förderverein lädt am Donnerstag, 30. November, um 17 Uhr bei freiem Eintritt zu einer Advents-Veranstaltung in und um das Schlössle ein. "Neben den beliebten Adventsdekorationen von Gisela Schittenhelm warten auf die Besucher Glühwein, Leckereien und Adventsstimmung rund ums Schlössle. Erstmals stellen wir dieses Event in Regie des Fördervereins auf die Beine."

Das Highlight 2018: "Uns ist es gelungen, mit den Kraichgau Buffalos eine der bekanntesten Countrybands im süddeutschen Raum für Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr zu verpflichten", freut sich der Fördervereinsvorsitzende. Denn: "Die Kraichgau Buffalos aus Bretten präsentieren Country Musik, Oldies und internationale Hits auf höchstem Niveau. Das Trio wird für Partystimmung im Country Style sorgen." Die Country-Idee stand schon länger auf der Wunschliste. Vorsitzender Armbruster und Vize Herbert Erath haben zusammen Country-Scouting gemacht und haben die Kraichgauer Buffalos entdeckt.

Erstmals kommt der Kabarettist Thomas Schreckenberger in den Salzstetter Kulturtempel. Am Samstag, 24. März, ab 20 Uhr ist der mehrfach ausgezeichnete Kleinkunstpreisträger und gern gesehene Gast in TV, Rundfunk und auf Kleinkunstbühnen von Flensburg bis zum Bodensee zu Gast. Mit Rhetorik, Sprachwitz, Themenvielfalt und der faszinierenden Gabe, Politiker und andere Promis in Gestik und Ausdruck nachzuahmen, versetzt er das Publikum in Dauerlachstimmung. Eberhard Armbruster ist sich sicher: "Er wird für einen lustigen Abend bei uns sorgen."

Kaffee und Kuchen im Schlössle sind an folgenden Sonntagnachmittagen jeweils ab 14 Uhr vorgesehen: 29. Oktober, 26. November, 28. Januar, 25. Februar und 25. März. Eberhard Armbruster: "Unsere Kaffeenachmittage mit selbstgebackenem Kuchen sind bei Einheimischen und Auswärtigen gleichermaßen beliebt und sehr gut besucht."

Gäste schätzen historisches Ambiente

Er fügt hinzu: "Unsere Gäste schätzen das historische Ambiente." Sehr gut frequentiert wird auch das Trauzimmer am früheren Adelssitz. Das Schlössle kann weiterhin für Feierlichkeiten und Veranstaltungen gemietet werden. Ansprechpartner ist Vize-Vorsitzender Herbert Erath, Telefon 07486/9178. Weiterhin ausgestellt wird im Salzstetter Kulturtempel das Aquarell-Bild des renovierten Schlössle, das Künstlerin Stefanie Neuenhüskes aus Horb gemalt hat. "Unser unter Denkmalschutz stehendes Gebäude ist ja das älteste Gebäude in Salzstetten und in der Gemeinde Waldachtal", bekräftigt der Vorsitzende.