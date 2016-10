Waldachtal Schlössle plant erstmals öffentliche Weinprobe

Sehr beliebt sind die Kaffeenachmittage, die wieder an den Sonntagen, 30. Oktober, 20. November, 22. Januar 2017, 19. Februar und 26. März jeweils von 14 bis 17 Uhr angeboten werden. Während des Kaffeenachmittags am 30. Oktober findet auch eine Ausstellung mit Werken des im Jahr 2016 verstorbenen Salzstetter Kunstmalers Emil Dettling statt.

Wein und Worte: Ihren im August erschienen Debüt-Roman "Lied über die geeignete Stelle für eine Notunterkunft" stellt Schriftstellerin Simone Hirth am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr vor.

Das anspruchsvoll verfasste Buch handelt von einer jungen Frau, die nach dem Abriss ihres Elternhauses einen Wiederaufbau plant. "Simone Hirth hat bereits exzellente Kritiken zu ihrem Roman erhalten", betont Vorsitzender Armbruster.

Der schwäbische Poet, Humorist, Maler und Liedermacher Harald Immig will sein Publikum am Samstag, 19. November, durch Eigenkompositionen in schwäbischer Mundart und mit seiner herausragenden Stimme faszinieren. Am Samstag, 21. Januar, freuen sich die Fans von Jukebox auf deren Auftritt in Salzstetten. Die fünfköpfige Oldie-Band aus der Region spielt Hits aus den 1960er- und 1970er-Jahren und will erneut für ausgelassene Partystimmung sorgen. Neben Krachern der Lords, der Beach Boys und der Rolling Stones gehören deutsche Schlager zum breit gefächerten Repertoire der Baiersbronner Band. Ein Importeur italienischer Weine präsentiert edle Tropfen aus Valpolicella und der Toskana am 18. Februar und stellt die Anbaugebiete und deren Winzer vor. Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker stellen am 25. März die großen Gefühle des Frühlingserwachens in den Mittelpunkt des Konzertes mit Werken aus Romantik, Oper und Operette, Walzer, Chanson und Filmmusik bis hin zu Early Jazz. "Die Profimusiker aus dem Stuttgarter Raum garantieren Salonmusik auf höchstem Niveau", freut sich Eberhard Armbruster.

Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort bei Eberhard Armbruster, Telefon 07486/9283, E-Mail: e.a.armbruster@t-online.de, und Herbert Erath, Telefon 07486-9178. Weitere Informationen unter www.salzstetter-schloessle.de.