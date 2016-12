Waldachtal Schließung der Musikschule ist "alternativlos"

Waldachtal. Die Gemeinde Waldachtal kann derzeit noch keinen Haushalt für das kommende Jahr vorlegen, der genehmigungsfähig ist. Damit wiederholt sich, was sich bereits im vergangenen Jahr (Haushalt 2016) ereignete: Die Gemeinde gibt weitaus mehr Geld aus, als sie einnimmt und deshalb haben Einsparungen und Kürzungen im Haushalt oberste Priorität. Vor allem werden nun zuerst einmal die freiwilligen Leistungen der Gemeinde radikal eingespart und gekippt. Dazu gehört auch die Musikschule Waldachtal, deren Lehrer natürlich nach den öffentlich-rechtlichen Tarifverträgen entlohnt werden müssen. In den vergangenen Jahren stieg der Zuschussbedarf der Musikschule steil an: Waren es im Jahr 2012 noch 48 429 Euro, die die Gemeinde ausgleichen musste, stieg die Belastung in 2015 auf 82 944 Euro. In diesem Jahr sollen es gar nach Plan der Gemeinde 101 704 Euro sein, welche die Ausgaben von 186 554 ausgleichen müssen. "Es gibt keine Alternative", konstatierte Bürgermeisterin Annick Grassi in Bezug auf die Schließung der Musikschule.

Die zahlreich anwesenden Bürger und Eltern, die die Institution der Musikschule schätzen und als wertvoll erachten, hatten keine Chance. Ihre Argumente gegen eine Schließung leuchteten ein und waren durchaus berechtigt: Die Musikschule ist eine überaus sinn- und wertvolle kulturelle Einrichtung, die Kinder und Jugendlichen die Türen zur Musik öffnet.

Große Frustration