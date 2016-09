Waldachtal Schellenbergstraße wird saniert

Zwischenzeitlich und mit Beteiligung der Unternehmensgruppe fischer konnten deshalb auch die Tiefbauarbeiten an die Firma Lupold aus Vöhringen im Wert von rund 38 000 Euro vergeben werden. Das Unternehmen hat diese Firma ebenfalls bereits für die später anstehenden Belagsarbeiten beauftragt. Die Firma Elektro-Dettling aus Salzstetten wird die Straßenbeleuchtung liefern, den Einbau der Masten mit Leuchten und Zubehör vornehmen wie auch den Verteilerschrank setzen. Dieser Auftrag wurde für 20 665 Euro vergeben. Die Baumaßnahmen in der Schellenbergstraße sollen noch in diesem Monat beginnen.