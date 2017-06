Waldachtal Schaffige Rentner springen in die Bresche

Waldachtal-Tumlingen. Ehrenamtlich helfen "Die schaffigen Rentner" überall dort, wo Not am Mann ist. Allerorten springen sie in die Bresche. Sie ersparen der Gemeinde Kosten, die sich im Laufe der vielen Jahre zu einem beträchtlichen Betrag summieren.

Farbenprächtige Blumenampeln verschönern das Ortsbild: Hierfür haben sich Sponsorin Carla Dikkers und die schaffigen Rentner die Gesamtkosten von 1000 Euro geteilt. An die 20 Blumenampeln haben die Ehrenamtlichen an Lichtmasten im ganzen Ort aufgehängt. Die fleißigen Rentner kümmern sich seit vielen Jahren auch um die Neuanpflanzungen und Pflege öffentlicher Anlagen. Einladend gestaltet wurde der Ortseingang an der Waldach-Brücke aus Richtung Himmelreich und der Bereich vor dem Haus Seid in der Theodor-Heuss-Straße und bei Fensterbau Nestle. Pflegemaßnahmen erledigte die Truppe gegenüber dem Büro Würfele. Geranien pflanzten die Rentner in die Tröge vor dem Eingang zum Friedhof. Gerhard Kirschenmann machte aber eine weniger erfreuliche Entdeckung: "Zwei Tage nach dem Einpflanzen haben schon Pflanzen gefehlt." Wer hat diese entwendet? Durch ihre Hände Arbeit finanzieren "Die schaffigen Rentner" Verschönerungsmaßnahmen in Tumlingen, insbesondere durch den Erlös des Brotbackens alle vier Wochen. Allein für die öffentlichen Anlagen kauften sie Blumen im Wert von über 500 Euro.

Entlang der Häfnergasse hat die Truppe einen neuen etwa 80 Meter langen Metallgitterzaun beim Friedhof angebracht. Hier krempelten neben Organisator Gerhard Kirschenmann, Horst Kallenberger, Erwin Rothfuß, Rolf-Dieter Wasem und Friedhelm Ziefle die Ärmel hoch. Sie investierten rund 100 freiwillige Arbeitsstunden. Vorarbeit für die Anbringung des neuen Zaunes leistete der Bauhof der Gemeinde Waldachtal. Die Materialkosten hat die Gemeinde übernommen.