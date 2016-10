Waldachtal Satte Steuererhöhung ärgert Hundebesitzer

Die Gemeinde geht aktuell von rund 350 gemeldeten Hunden aus, von denen 38 Tiere steuerfrei gehalten werden dürfen. Ab 2017 erhöht sich die Steuer für den Ersthund von 90 Euro auf 120 Euro.

Für einen zweiten Hund und jeden weiteren Hund müssen dann je 240 Euro (ein Plus von 60 Euro) berappt werden. Die Zwingersteuer wird ab 2017 von 270 Euro auf 360 Euro erhöht. Ein Kampfhund kostet statt 450 Euro nun 600 Euro, sofern dieser keinen Wesenstest abgelegt und bestanden hat. "In Waldachtal gibt es demnach keine Kampfhunde", konstatierte Kämmerer Staubitz. Alle Tiere, die diesen Test vorweisen können, werden amtlich in Waldachtal nicht mehr als Kampfhund eingestuft. Hauptamtsleiter Marcus Türk wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dieser Wesens-Nachweis des Hundes vom Hundehalter stets in der Öffentlichkeit mitgeführt werden müsse.

Letztlich wird sich der einzig registrierte Hundezüchter der Gemeinde über eine Erhöhung der Zwingersteuer von 540 Euro auf 720 Euro einstellen müssen. Die Zwingersteuer für Kampfhunde wird von 1350 Euro auf 2000 Euro angehoben.