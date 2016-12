Waldachtal Salzstetter gründen Förderverein Aktiv

Waldachtal-Salzstetten. Die Idee, einen Förderverein zu gründen, stammt von Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner, der das Thema mehrmals in seinem Gremium diskutieren ließ. In der nicht öffentlichen Sitzung am 9. November wurden dann auch die Fragen zur personellen Besetzung der Vorstände dort diskutiert und bereits weitgehend festgelegt. Rund 50 interessierte Bürger fanden sich im Gemeindehaus Salzstetten ein, um der Gründungsversammlung beizuwohnen. Als Protokollführerin stellte sich Heike Suchanek zur Verfügung, welche sich auch gleichzeitig dazu bereit erklärte, in der späteren Vorstandswahl das Amt der Schriftführerin zu übernehmen.

Ortsvorsteher Fahrner wurde von den Anwesenden zum Versammlungsleiter ernannt. Eine anwaltlich geprüfte Satzung lag bereits aus und wurde mit den Anwesenden erläutert. Fahrner ging insbesondere auf die Zwecke des FV ein, um die im Saal aufkommende Frage zu beantworten: "Warum Salzstetten einen weiteren FV braucht." Primäre Ziele seien die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke sowie die Förderung der Heimatpflege, Jugend- und Altenhilfe, Kunst und Kultur und dem Naturschutz. Die Satzungszwecke sowie deren Pflege und Umsetzung sollen insbesondere durch die Beschaffung von Mitteln verwirklicht werden. Roger Ganszki führte weiter aus, dass der Verein keine Konkurrenz gegenüber dem NABU, dem Verschönerungsverein oder weiteren ähnlichen FV sein soll. "Wir wollen nicht vordringen in Bereiche, in denen bereits gearbeitet wird", sagte er wörtlich. Eher möchte der FV neue Bereiche erschließen und gemeinsam mit den Bürgern Ideen entwickeln, um neue Wege zu beschreiten. Daher sei es auch erwünscht, dass Teile der Bevölkerung im Gremium des Vereins Platz einnehmen. Mitglied des Vereins kann jede geschäftsfähige, natürliche Person ab 16 Jahren und jede juristische Person (Vereine, Firmen) werden, die sich den Zielen des Vereins verbunden fühlt. Der jährliche Mitgliedsbeitrag wurde im späteren Verlauf der Versammlung mit zehn Euro pro Jahr veranschlagt. Bei der Wahl zum ersten Vorsitzenden wurde Oliver Dettling auf Vorschlag des Ortschaftsrates von den Anwesenden einstimmig gewählt. Zum zweiten Vorsitzenden stand – ebenfalls auf Vorschlag des Ortschaftsrates – Martin Gunkel zur Wahl, der offensichtlich seine Meinung zum Ehrenamt geändert hat. Im Zuge der Auflösung der Feuerwehrabteilung Salzstetten führte er vergangenen Monat noch aus, dass er wohl die nächsten ein bis zwei Jahre an kein Ehrenamt mehr denken werde (wir berichteten). Mit der einstimmig erfolgten Wahl stellt er sich nun neuen Herausforderungen. Dies ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass das Feuerwehrheim der ehemaligen Salzstetter Abteilungswehr in die Hände des FV gelegt werden soll.

Zum Kassenwart wurde Roger Ganszki bestimmt, während Heike Suchanek die Schriftführertätigkeit übernimmt. Als Kassenprüfer stellten sich Michael Rohde und Marga Kempeneers zur Verfügung. Die Beisitzer des Gremiums sind: Björn Klose, Markus Fischer, Bernhard Kreidler, Steffen Schuh, Bernd Schittenhelm, Wolfgang Fahrner und Sigrid Luger. Im Anschluss informierte Fahrner über den Antrag an die Gemeinde und den Gemeinderat auf Übertragung des Grundstücks und des Gebäudes Dorfstraße (Feuerwehrhaus / Schlachthaus) mit Nebenanlagen im Rahmen eines Erbbaurechtes auf den neu gegründeten Förderverein Aktiv. Grundlage für den Erbbaurechtsvertrag soll der Vertrag mit dem Förderverein Bürgertreff Tumlingen sein. Danach erstellt der Ortschaftsrat – zusammen mit dem Förderverein – ein Nutzungskonzept für ein Bürger- und Vereinshaus.