Waldachtal Salzstetter Feuerwehr bekommt keine TÜV-Zulassung

Ihm blieb nichts anderes mehr übrig, als die Entscheidung über die Zukunft der Salzstetter Wehr in die Hände der Kameraden zu legen: "Als Möglichkeit bleibt nur, mit den Fahrzeugen der Feuerwehr Waldachtal zu üben oder auch das Alt-Fahrzeug der ehemaligen Abteilung Cresbach zu übernehmen."

Rat Martin Gunkel blieb stumm. Er hat nun als Abteilungskommandant die schwere Aufgabe, seinen Kameraden vom drohenden Aus zu berichten. Unter den 24 Mitgliedern der Salzstetter Wehr sind noch 16 Aktive sowie acht Anwärter vorhanden, und die Tagesverfügbarkeit liegt derzeit lediglich bei fünf bis sechs Mann. Weiterhin verfügt die Wehr nur noch über einen ausgebildeten Atemschutzträger, wie Gunkel bereits im Juli in der Gemeinderatsitzung einräumen musste. Warum lassen die Kameraden dieser einst so stolzen und schlagkräftigen Abteilungswehr überhaupt einen solchen Zerfall zu? Diese Fragen stellen sich viele Bürger und die Antwort liegt auf der Hand. Mit Schuld ist sicher die jahrelang andauernde Verweigerung der Kameraden selbst, mit der Feuerwehr Waldachtal auf hohem Niveau zu fusionieren. Diese Einsicht fehlte sogar noch im Juli, als Gunkel vortrug: "In unserem Feuerwehrhaus steckt eigenes Geld und das Blut unserer Väter und Großeltern. Wir sind stolz darauf und wollen unsere Abteilung weiterhin am Leben erhalten." Nur unter Zwang, so gestand er damals widerwillig ein, käme eine Fusion mit Waldachtal in Frage. Zu welchem Zweck aber will Gunkel eine Feuerwehr erhalten, deren autarke Einsatzfähigkeit nicht mehr gegeben ist? Schweigen kann auch ebenso eine Antwort sein wie das Aussitzen sehr unangenehmer Sachstände.

Fest steht jedoch: Mehr Zwang als jetzt geht nicht mehr. Die Abteilung Salzstetten steht am Rande des Abgrunds – und alle haben es kommen sehen.