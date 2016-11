Waldachtal Salzstetten: Kein Hinweis auf Brandstiftung

Die kriminaltechnischen Ermittlungen sind abgeschlossen: Es gibt keine Hinweise auf Brandstifung beim Dachstuhlbrand des Geschäfts- und Wohnhauses in der Hauptstraße in Salzstetten. "Bei den Untersuchungen ist herausgekommen, dass es sich um einen technischen Fehler im elektrischen Leitungsnetz gehandelt hat", so ein Pressesprecher der Polizei.

Damit könne Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Auch eine Fehlbedienung eines technischen Geräts sei nicht vorhanden gewesen. Die anfänglich geschätzte Schadenssumme von 500.000 Euro könnte aufgrund der massiven Zerstörungen noch überschritten werden.