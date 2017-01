Waldachtal Salzstetten: 3000 Hästräger zum Umzug erwartet

"Der Flegga platzt wieder aus allen Nähten!", hat Umzugsorganisator Marcel Söll das Motto für den großen Umzug am Sonntag, 29. Januar, um 13.30 Uhr ausgegeben. Zum Höhepunkt des Narrenwochenendes haben sich 3000 Häs- und Maskenträger aus nah und fern angemeldet. Bereits um 10.30 Uhr – nach für manchen sehr kurzer Nacht – lädt die Zunft gemeinsam mit Pfarrer Anton Romer zur "Heiligen Messe des närrischen Volkes" in die katholische St. Agatha-Kirche ein. Im Anschluss findet der Zunftmeisterempfang für geladene Vertreter der Zünfte im Sitzungssaal des Rathauses statt. Pünktlich um 13.30 Uhr schlängelt sich der närrische Lindwurm vom Industriegebiet bis zur Gemeindehalle in der Ortsmitte. Angeführt wird der bunte Umzug von der gastgebenden Narrenzunft Salzstetten mit den Tuders-Musikern, der Tanz-Garde, den Schellenbergnarren, den Schlattwald-Teufeln, dem Schlössle-Gsendl und den umtriebigen Siebenhügelhexen. Für ein buntes Bild sorgen wollen auch die Zünfte aus der Umgebung: Horb, Altheim, Grünmettstetten, Obertalheim, Bildechingen, Rexingen, Dettingen, Ahldorf und beispielsweise aus der Waldachtalgemeinde Lützenhardt als auch die Drillerhansle Dornstetten und die Narrenzunft Dornstetten. Die beliebten HexaHeuler aus Freudenstadt und Musikkapellen aus Altheim und Grünmettstetten wollen das närrische Volk in Stimmung versetzen. Zu Gast sind heuer auch die befreundeten Kyburggeischder Winterthur aus der Schweiz. Für das leibliche Wohl entlang der Umzugsstrecke und im Ortskern, so Marcel Söll, sorgen die Salzstetter Vereine. Ringpräsident Thomas Fischer aus Salzstetten und Salzstettens Zunftmeister Markus Fischer moderieren den Umzug.

30 Jahre Schlattwaldteufel: 1987 wurde die Maskengruppe Schlattwaldteufel ins Leben gerufen. Ihr gehören ausschließlich Frauen an. Das Musical Cats stand Pate für die Holzmaske. Diese ist auch in der Ringtafel vertreten. Der Schlattwald in Salzstetten liegt in Richtung Neu-Nuifra. Dieser Wald wurde oft in alten Sagen mit Hölle und Feuer in Verbindung gebracht. Geleitet wird die Jubiläumsgruppe von Silvia Klink.

Schmotziger Donnerstag, 23. Februar, 18 Uhr Fasnets-Party mit DJ-Jogi-Team (freier Eintritt von 18 bis 19 Uhr), Fasnetssamstag, 25. Februar, 20 Uhr Bürgerball "Fasnet von Salzstettern für Salzstetter", Fasnetsdienstag, 28. Februar, 14.30 Uhr Kinderumzug und Kinderfasnet mit dem "Starzach-Duo" in der Gemeindehalle.