Waldachtal Sänger wecken mit schwäbischem Lied Gefühle

Waldachtal-Salzstetten. Fast 25 Jahre lang hat Anton Romer (64) in der Gesangsgruppe seiner Heimatgemeinde Altheim im Kreis Biberach mitgesungen, bevor er fortzog, um Theologie zu studieren. Heute noch sind seine beiden jüngeren Brüder Josef (63) als Leiter der Gruppe und Erwin (61) als Schlagzeuger aktiv und reisten mit zum Gastspiel in Waldachtal. Seit mehr als 43 Jahren singt der Chor in fast unveränderter Besetzung.

In der gut gefüllten katholischen Kirche von 1894 in Salzstetten gaben die Vokalisten und Instrumentalisten ein eindrucksvolles Gastspiel im Rahmen des sonntäglichen Gottesdienstes. Die Gesangsgruppe Altheim beeindruckte mit eigenen Kompositionen und Arrangements von deren musikalischen Leiter Josef Romer. In den vergangenen Jahren hat der Chor schon durch seine Auftritte in Lützenhardt und in der Wallfahrtskirche Heiligenbronn neue Fans gefunden. Diese konnten sich auch heuer in der katholischen St. Agatha-Kirche in Salzstetten von den melodischen Liedern mit zeitgemäßen Texten überzeugen: "Wenn der Himmel die Erde berührt" oder "Wir sind die Zeichen unsrer Zeit". Von Bianca stammt der Song "Lieber Gott, lass uns erhalten". Die Sänger im Alter von 50 bis 67 Jahren sangen das Segenslied "Gib du eis dein’ Sega" auf schwäbisch und weckten Gefühle. Großer Beifall quittierte den gottesdienstlichen Konzertreigen neugeistlicher Lieder. Pfarrer Anton Romer, der seit 2006 in der katholischen Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler wirkt, dankte der Gesangsgruppe aus seiner Heimatgemeinde für ihre schönen Lieder zur Ehre Gottes und der Menschen. In seiner Predigt riet er, auf die Macht des Gebets zu vertrauen und Gott den ersten Platz einzuräumen. Beten löse zwar nicht alle Sorgen auf, gebe aber Kraft.

Chorleiter Josef Romer ist stolz auf seine Textversion des Vater Unsers