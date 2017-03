Waldachtal Sänger ersetzen "Love" durch "Horst"

Dass die Sänger sich auch Gedanken über ernste Themen machen, insbesondere jene, die selten oder gar nie in Liedern behandelt werden, wollten die Profis mit "Neurodermitis" unter Beweis stellen. Den "Pionier des Schwabenrocks", Wolle Kriwanek (verstorben am 20. April 2003), ließen die Musiker mit dem Song "Die Stroßaboh" wieder auferstehen. Als Höhepunkt des Abends stellte sich die Darbietung des neu interpretierten Falco Klassikers "Jeanny" heraus. Mit einer beeindruckenden, tiefen Stimmgewalt im Bass erzählte Francesco Cagnetta, alias "Dottore Basso", die Geschichte von "Siggi", der nach einem Besuch in seiner Stammkneipe spurlos verschwunden war. Dennoch packten die Spaßvögel mit dem Sonny und Cher Klassiker "I Got You Babe" noch eine Schippe drauf. Bei der kleinen Romanze zwischen "Little Joe" (Kai Podack) und "Dottore Basso" – musikalisch mit Blockflöten hinterlegt – konnten sich die Besucher vor Lachen kaum noch auf den Stühlen halten.

Um die Kultur in Waldachtal zu bereichern, fuhren die Musiker mit einem indischen Weihnachtslied auf. Auch das sitzende Publikum konnte sich hierbei amüsiert tänzerisch beteiligen. Was ist noch schnulziger als ein Lied von Patrick Lindner? Diese Frage beantworteten die Sänger mit einer Komposition, in der sie die Titel verschiedener Lindner Songs gekonnt zu einem Text verarbeiteten. Das Publikum ließ sich nicht lange bitten, in die Stimmung der heilen Lindner Welt einzutauchen und sang lautstark den fröhlichen Refrain mit.

Gegen Ende der Show lüfteten die Kehlkopf-Künstler das Geheimnis für den Erfolg englischsprachiger Songs. So sei allein das Wort "Love" in den Liedern für den großen Zuspruch der Songs verantwortlich. Um dies zu verdeutlichen, ersetzten sie in ihrem darauf folgenden Medley das Wort "Love" durch "Horst". Lieder wie: "I Wanna Know What Horst Is", "Can You Feel The Horst Tonight" oder "I Would Do Anything For Horst" waren die Folge. Nach minutenlangem Beifall und Zugabe-Rufen betraten die Musiker erneut die Bühne. Mit ihrer bekannten Schwabenhymne "Mir im Süden" verabschiedeten sich die Sänger letztlich von ihren eifrig mitsingenden Gästen.

Sachsen hat "Die Prinzen", in Baden-Württemberg werden die "Füenf" als die Könige des A-Cappella gefeiert. So auch in Tumlingen, wo sie das Publikum auf voller Linie überzeugten. Neben der tadellosen Harmonie im Klang der Stimmen unterhielten die Vollblut-Sänger ebenso gekonnt auf humorvolle Art und Weise. Verwöhnte Ohren und Muskelkater in der Bauchregion waren somit das Fazit der Zuhörer.