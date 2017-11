Waldachtal Saarländischer Dolmetscher scheitert

Waldachtal-Tumlingen. 111 gebastelte 1-er, die durch die Kinder beim Kinderferienprogramm des MGV im vergangenen Sommer entstanden sind, zierten den Gemeindesaal in Tumlingen am Samstag. Der Vorsitzende Klaus Schumacher gab sich in seiner Ansprache und Begrüßung sichtbar stolz über das langjährige Bestehen seines Vereins. Schließlich werde es für Gesangsvereine immer schwieriger, neue Sänger für sich zu gewinnen. Dies mache sich vor allem in vielen anderen Chören bemerkbar, die heutzutage oftmals aufgrund mangelnder Sänger ihren Betrieb einstellen müssen. Die Alterspanne der Sänger beim MGV reicht von 17 bis 78 Jahre, wobei Schumacher ebenso erwähnte: "Dazwischen wäre für den ein oder anderen noch ein Plätzchen frei."

Der etablierte Stamm-Moderator des MGV, Hartmut Roman, führte anschließend die Gäste in gewohnt fröhlich-lockerer Manier durch das Programm des Abends. Nach dem "Sängergruß" kündigte Romann zunächst den Klassiker "Über 7 Brücken musst du gehen" an. "Die Hymne der Zahnärzteschaft", wie Romann dem Publikum mitteilte, bevor Dirigent Benjamin Schaber seine Mannen auf den Gesang einstimmte. Abwechslungsreich und unterhaltsam gestaltete sich auch die Darbietung eines Hits aus dem Jahre 1996. "Unser Vorstand meinte, dass wir mal etwas von den Toten Hosen im Programm brauchen", erklärte Romann zu dem Titel "10 kleine Jägermeister".

Im ersten Wortbeitrag des Programms lieferte Dietmar Matteis einige Zahlen und Fakten über die Historie des Vereins. Der Gesangsverein wurde am 15. Januar 1906 auf der Gründungsversammlung im Gasthaus Hirsch ins Leben gerufen. Von den circa 400 Einwohnern in Tumlingen schlossen sich 26 Sänger zusammen und absolvierten am 29. April 1906 ihren ersten Auftritt in Besenfeld.