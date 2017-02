Waldachtal Saal gleicht von Beginn an einem Hexenkessel

Schlattwaldteufel tanzen

"Obernärrin" Tanja Schuh, die sonst galant und gewohnt souverän durch die Veranstaltungen der NZ führt, war bis auf ihren Arbeitseinsatz hinter der Theke "arbeitslos". Sie greift erst wieder am heutigen Samstag in das Geschehen ein, wenn die NZ zu ihrem Bürgerball einlädt. Genau hier ist sie in ihrem Element, wenn sie die Tradition der Salzstetter Urfasnet mit guter Laune und Frohsinn verbinden und den Besuchern näher bringen kann. Zum Organisationsteam des "Schmotzigen" unter der Leitung von Verena Sadzik gesellten sich jeweils drei Narren aus jeder Gruppe der NZ.

Damit auch trotzdem Salzstetter Tradition auflebt, legten die Schlattwaldteufel später einen flotten Tanz auf das Parkett. Ebenso trug das "Gsendl vom Schlössle" zur Unterhaltung der Partygäste bei. Natürlich durften die "Tuders" den krönenden Abschluss des Abends gestalten – sie sind Garant für krachenden Sound mit fetziger Melodie.

Sehr positiv empfanden die Besucher auch das Sicherheitskonzept der Security: Nicht nur, dass es konsequente Ausweiskontrollen gab – so mancher Partygast wurde von den Sicherheitskräften auch abgetastet. "Wir fragen, ob die Besucher Drogen mit sich führen und tasten vorsichtig ab, ob Fremdgetränke mitgeführt werden", erklärte einer von ihnen. In der Tat scheinen diese Art von Kontrollen immer notwendiger zu werden – so jedenfalls der Tenor der Security. Die Besucher nahmen es gelassen und zeigten sich einsichtig. So stand auch der guten Feierlaune später nichts mehr im Wege.