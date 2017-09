Waldachtal Rund 900 Übungsstunden geleistet

Waldachtal. Leistungsabzeichen gehören seit Jahren bei der Feuerwehr dazu wie Übungen und Einsätze. Immer wieder finden sich Gruppen zusammen, die nach einem festgelegten Schema ein Einsatzszenario abarbeiten müssen und dabei von Schiedsrichtern genauestens kontrolliert werden.

Im Jahr 2015 starteten Mitglieder der Feuerwehr Waldachtal mit dem Abzeichen in Bronze, dieses wurde erfolgreich in Horb-Bildechingen abgelegt, im Jahr darauf folgte das Abzeichen in Silber in Freudenstadt. Dieses Jahr sollte es dann mit Gold soweit sein. Im April haben sich die Teilnehmer zusammengefunden, elf Mitglieder aus Waldachtal und ein Feuerwehrkamerad der Abteilung Dießener Tal der Feuerwehr Horb. Die Richtlinien des Landes Baden-Württemberg wurden studiert und die ersten Übungen abgehalten. Unter dem wachsamen Auge von Schiedsrichter-Obmann und stellvertretendem Kommandant der Feuerwehr Waldachtal Manfred Luz wurden die erforderlichen Handgriffe immer mehr und mehr verinnerlicht.

Basierend auf den Grundtätigkeiten im Hilfs- und Löscheinsatz wurde das vordefinierte Szenario eingeübt und auf Schnelligkeit abgespielt. In den vergangenen Wochen wurde zweimal in der Woche geübt, um alles nochmals zu festigen und auszubauen. Zudem lernten alle Teilnehmer einen Katalog von bis zu 90 Fragen auswendig, von dem bei der Abnahme jedem Teilnehmer 30 Fragen in einer schriftlichen Prüfung gestellt wurden. Auch wurden immer wieder die möglichen Fehlerpunkte im Auge behalten, um Kleinigkeiten zu ändern, die nachher möglicherweise von den Schiedsrichtern negativ bewertet werden könnten. Insgesamt kamen die zwölf Feuerwehrangehörigen auf rund 900 Übungsstunden seit Beginn der Vorbereitungen.