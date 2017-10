Waldachtal Rund 700 ehrenamtliche Arbeitsstunden

In der Planung des Projekts wurden rund 110 000 Euro angesetzt, doch Zunftmeister Markus Fischer geht davon aus, dass diese Summe sogar unterschritten werden kann. Viele ehrenamtliche Helfer fanden sich seit April diesen Jahres, die fest mit anpackten und der Zunft mit Arbeitsleistung oder mit der Ausleihe von schwerem Gerät behilflich waren.

Neben Unternehmer Jens Hemminger (Kranservice) halfen auch andere Firmen aus. Inzwischen sind circa 70 000 Euro verbaut und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die Zunft schätzt, dass inzwischen etwa 600 bis 700 Arbeitsstunden auf ehrenamtlicher Basis geleistet wurden.

Das Gebäude selbst besitzt die Narrenzunft bereits seit 1990. Gemeindepfarrer Anton Romer, der am Samstag ziemlich viele Termine in der Gemeinde und als Vertretung in der Nachbargemeinde abzuarbeiten hatte, fand trotzdem die Zeit, dem neu erstellten Schuppen Gottes Segen zu spenden.

Nachbarn zeigen Verständnis für den Baulärm

Die Tuders umrahmten das festliche Ereignis. Markus Fischer vergaß in seiner Ansprache an die zahlreichen Festgäste nicht, den Nachbarn seinen Dank auszusprechen. Baulärm ist unangenehm, doch hatten die Nachbarn Verständnis und freuten sich sogar, dass durch den Ausbau des Schuppens ihr Wohnbereich optisch aufgewertet ist. Feste oder Veranstaltungen wird es in dem Schuppen nicht geben – er dient ausschließlich der Lagerung und Aufbewahrung der Geräte und Brauchtumskleidung.