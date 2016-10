Waldachtal/Rottweil Familie braucht echtes "Zuhause im Glück"

Vergangene Woche rückte das Team an: Architekt John Kosmalla schaute sich das Haus mit der Holzverkleidung genau an. Sein Eindruck nach der ersten Inspektion des Hauses aus den 60er-Jahren: "Das ist eine Riesen-Herausforderung. Als i-Tüpfelchen ist es auch noch die 200. Baustelle der Sendung."

Auch für Innenarchitektin Eva Brenner ist es eine Herzensangelegenheiten, das Haus für die Geigers innerhalb von acht Tagen perfekt zu machen. "Das Haus hat keine schlechte Substanz. Es hat viel Platz, aber nicht alles ist bisher benutzbar. Und da versuchen wir, eine Lösung zu finden, damit die Familie Geiger ein echtes Zuhause im Glück bekommt", sagte sie zum Start der Aktion.

15 Helfer aus dem Ort waren da, um das Haus auszuräumen. Für Natascha Störzer und Michael Krüger, der die Helfer zusammengetrommelt hat, eine Selbstverständlichkeit: "Ich kenne die Familie Geiger, wir sind hier im Ort zusammen verwurzelt. Da ist klar, dass wir alle mit anpacken." Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit besonderen Aktionen für die Familie engagiert. Diese wurde nun in einem Hotel untergebracht.

Dann rückte das Team an mit Bauleiter Wolfgang Hesemann und all den Gesichtern, die man aus der Sendung von "Zuhause im Glück" kennt: Malermeisterin Betti Held oder Schreinermeister Jörg Horst. Und nach acht Tagen harter Arbeit ist es am heutigen Donnerstag soweit: Das Finale steht bevor – die Familie darf ihr renoviertes Haus wieder beziehen.

Michael Krüger aus Lützenhardt hat ein besonderes Ziel: "Ich möchte zum Finale 200 Fans vor dem Haus haben, die die Geigers begrüßen und die mega-fleißigen Handwerker feiern. Die haben es wirklich verdient!" Er kennt die Familie Geiger durch Kindergarten und Schule. "Fragen Sie 100 Leute nach dem Schicksal der Geigers –­ da will keiner mit denen tauschen." Deshalb will er, dass Familie und Handwerker gebührend empfangen werden.

Zwei Tage zuvor sah es allerdings noch nicht so aus, als ob das Bauteam einen leichten Job hätte. Bauleiter Wolfgang Hesemann war beim Endspurt kaum ansprechbar. Ein Mitarbeiter des Fernsehteams: "Der muss dauernd wieder was besorgen, was fehlt." Bis zur letzten Minute wird im Haus der Geigers intensiv gearbeitet.

Das Finale von "Zuhause im Glück" ist am Donnerstag um 15 Uhr geplant. Treffpunkt für Unterstützer und Fans ist um 14.30 Uhr am Parkplatz gegenüber der Firma Lacker. Die Folge wird laut Eva Brenner voraussichtlich im Januar ausgestrahlt.

Video kurz vor dem großen Finale: