Waldachtal Rote Funken sprühen wieder

Unter dem Titel "Happy Birthday" wollen die Roten Funken mit ihrem Jubiläumstanz alle Fans bei der Showtanz-Präsentation 2017 am Freitag, 6. Januar, um 14.30 Uhr im Gemeindesaal Salzstetten überraschen. Sie setzen alles daran, mit Kreativität, Akrobatik und Showelementen zu begeistern. Schnelle Kostümwechsel sind ihr Markenzeichen.

Engagiert leitet Nathalie Neff die Tanzgarde. Auch die Choreografie trägt ihre Handschrift. Intensiv in die Truppe ein bringt sich Co-Leiterin Nicole Hanke. Ihre Beine fliegen lassen wollen am morgigen Dreikönigstag in der Salzstetter Gemeindehalle außerdem die Tänzerinnen Isabell Böckle, Kathrin Enderle, Leslie Gaiser, Pia-Sophie Hanke, Janina Kase, Mareike Maier, Rebecca Mayer, Claudia Marks, Valerie Milles, Dagmar Müller, Stephanie Oswald, Jennifer Peri, Palma Posavec, Doreen Unger und Melanie Vater.

Die Musik stammt aus dem Gally-Tonstudio von Thomas Kinne. Hand an die farbenprächtigen Kostüme legten Erika Eitel und Hildegard Hänle. Für die Effekte und Organisation zeichnet Monika Spang verantwortlich.