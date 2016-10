Waldachtal Rock und Ethno-Pop begeistern Zuhörer

Waldachtal-Salzstetten. Die Jugendkapellen aus Salzstetten und Bittelbronn/Horb unterhielten die vielen Gäste. Sie begeisterten mit rockigen Melodien. Über 30 Helfer des Musikvereins sorgten sich bei der Schnitzel-Party um das leibliche Wohl.

Karibische Rhythmen zauberte die gastgebende Jugendkapelle unter Leitung von Branko Herbstreit in die Gemeindehalle und erhörte Zugaberufe: Fetzig interpretierte sie bei "Baba’s Reggae-Rock" interessante Improvisationen des zeitgenössischen Allgäuer Komponisten Kurt Gäble (*1953). Der Reggae ist in den 1960er-Jahren auf Jamaika entstanden. Lust auf Mitwippen empfanden die Zuhörer beim bekannten mexikanischen "La Cucaracha". Mit poppigem Ethno-Touch fing die Jugendkapelle in "Rhythm of the World" musikalische Pulsschläge von der ganzen Welt ein. Rock und Jazz-Elemente belebten die Komposition des deutschen Notenschöpfers Markus Götz (*1973 in Schopfheim/Baden). Dirigent Herbstreut meinte: "Dieses ist ein musikalisch sehr schönes Stück und echt toll für die Jugend." Richtig rocken ließen es die musizierenden Kinder bei "Rock for Daddy" von Peter Alber. Nach Musik von John E. Davis und einem Arrangement von Michael Sweeney interpretierte der Musiker-Nachwuchs die Filmmusik "Beverly Hills 90210". Im Stile eines amerikanischen Parademarsches schrieb Peter Alber den "Sunday Morning March", den die Salzstetter Jugendkapelle flott erklingen ließ. Beim Vorspiel zeigten die Kinder, dass sie Fortschritte in der Instrumental-Ausbildung machen. Viel Applaus ernteten die Musikschüler von Rainer Neher (Saxofon/Trompete/Horn) und Heidrun Daiker (Klarinette). Ansonsten engagieren sich auch Martina Baiker (Querflöten) und Waltraud Welle (Blockflöten) in der Ausbildung. Interesse zeigten etliche Kids an der Schnupperstunde an Instrumenten. Verena Kreidler und Branko Herbstreit staunten nicht schlecht, dass selbst die jüngsten Kinder großen Blasinstrumenten Töne entlocken konnten.

Musiker aus Bittelbronn