Waldachtal Rock ’n’ Roll auf dem Akkordeon

Mit dem festlichen "Air and Tune" von Jacob de Haan, in dem Natalie Maier am Keyboard hervortrat, eröffnete das Orchester das Jahreskonzert. Wie an einer Perlenschnur reihten sich bekannte Weisen auf in dem modern geprägten Potpourri "Wilde Weihnacht". Die Besucher konnten mitsingen: "Fröhliche Weihnacht", dessen älteste Fassung aus dem Jahr 1882 stammt, erklingt alljährlich in deutschen Wohnzimmern. Birgitt Schittenhelm zauberte mit ihrem Ensemble das entsprechende Lied in England hervor: "We wish you groovy Christmas". Der mitreißende, schwingende Rhythmus machte die Freude dieses Festes fühlbar. Wie die Hirten alles stehen ließen, um dem Stern von Bethlehem zu folgen, wurde hörbar im Gospel "Rise up, sheperd, and follow". Um die Wichtigkeit der Engelsbotschaft hervorzuheben, wurde "Hark, the herald angels sing" in den seltenen Fünf-Viertaltakt gesetzt. Ansteckende Festesfreude ließ das Orchester spürbar werden im Gospel "Mary had a baby", und die Zuhörer stimmten hernach ein in "Zu Bethlehem geboren". Aus dem frühen 15. Jahrhundert stammt das "Come on, Joseph". In der Bearbeitung von Gottfried Hummel erklang das Lied zunächst ganz sanft, bevor es zu einer mitreißenden Swing-Melodie anschwoll. Mit "O du fröhliche" besangen die Salzstetter den glücklichen Tag der Christenheit. Dieses Jahr präsentierten die elf Instrumentalisten das ganze Gospel-Medley "Oh happy day", das Dirigentin Schittenhelm für Posaune und Trompete bearbeitet hat. Jens Hemminger (Trompete) und Bernhard Kneißler (Zugposaune) brillierten in dieser zugkräftigen Nummer als Solisten.

Facettenreich gestaltete das Orchester den Unterhaltungspart mit "A Swingin’ Safari", die Bert Kaempfert populär machte, und der Titelmelodie "The Magnificent Seven" aus dem Western "Die glorreichen Sieben". Die Akkordeonisten entführten mit "Una Romanza Italiana" nach Italien und mit dem feurigen Tango "Bella Bianca" nach Spanien. Elton Johns "König der Löwen" weckte Begehrlichkeiten auf das Erfolgs-Musical. Rock ’n’ Roll auf dem Akkordeon: Wie ein Teufelsritt auf den Tasten erklang der Einstieg "Devil in disguise" in das Presley-Medley "Elvis Forever". Sehr gut gelungen ist auch der Hit "Jailhouse Rock". Das weltbekannte "Hallelujah" des erst kürzlich verstorbenen kanadischen Komponisten Leonard Cohen, gefühlvoll dargeboten, löste dann große Beifallsstürme aus.

Alljährlich verbindet der Harmonikaverein seine Adventsfeier mit einem Basar. Vorsitzender Artur Wollensak lobte die weihnachtlichen Bastelarbeiten, Adventskränze und Leckereien und dankte Simone und Jens Hemminger, die wieder ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellten.