Waldachtal Richard Schmelzle hat Hörschweiler mitgeprägt

Richard Schmelzle ist am 12. Mai 1962 als Gründungsmitglied in die Annalen des Schwarzwaldvereins Waldachtal eingegangen. Er war mit seiner Familie aktiver Wanderer. Die Arbeit des Vereins hat er im Beirat viele Jahre unterstützt. Richard Schmelzle war der Architekt der Schutzhütte auf dem Schellenberg. Die Hütte wurde 1972 zum großen Teil in Eigenleistung gebaut. "Unsere Vereinshütte auf dem Schellenberg ist ein bleibendes Andenken an unseren Wanderfreund Richard", sagt Vorsitzende Erika Burkhardt. "Zu seinem 90. Geburtstag habe ich Richard besucht und mit ihm Fotos aus unseren Wanderbüchern angeschaut. In unseren Wanderbüchern sind alle Wanderungen ab 1962 mit Fotos dokumentiert. Die Fotos waren für ihn schöne Erinnerungen an gemeinsame Wanderungen im Schwarzwaldverein." Selbst im Alter ist er jede Woche mit der Seniorenwandergruppe Tumlingen/Hörschweiler gern unterwegs gewesen. Das war ihm wichtig.

In seiner Traueransprache sagte der evangelische Pfarrer Markus Arnold, dass der Verstorbene in seinem Leben mit zwei großen Verlusten leben musste: Im Dezember 1987 musste er von seinem Sohn Ralf und im Oktober 2001 von seiner Ehefrau Lina Abschied nehmen. "Das fiel ihm besonders schwer, weil er nicht gerne alleine war." Den Bund fürs Leben hatte er mit Lina Schübel aus Hörschweiler im Jahr 1956 geschlossen. Um ihren Vater trauern die Töchter Heidi Fischer (1958), Gerlinde Maier (1961) und Wilma Claussen (1966) mit ihren Familien und den fünf Enkeln Marc, Sina, Madeleine, Yannick und Lisa. Geboren wurde Richard Schmelzle 1926 als ältester Sohn des Zimmermanns Johannes Schmelzle und Maria. Sein noch lebender Bruder Erich führte ein Zimmergeschäft in Hörschweiler.