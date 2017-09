Waldachtal Rektor Kuhn wünscht guten Start

Waldachtal-Lützenhardt. Schwer bepackt mit Schulranzen und liebevoll gestalteten Schultüten saßen die Kinder erwartungsvoll in der katholischen Kirche Herz Jesu in Lützenhardt. Die Erzieherinnen des Kinderhauses und des Kindergartens Herz Jesu hatten gemeinsam den ökumenischen Einschulungsgottesdienst unter dem Motto "Jesus – der Leuchtturm" gestaltet. Für die Dekoration in der Kirche Herz Jesu waren in diesem Jahr die Erzieherinnen des Kindergartens zuständig. Mit vereinten Kräften und der großzügigen Unterstützung der Fischer-Werke konnten die Erzieherinnen einen 2,30 Meter hohen Leuchtturm herstellen.

Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Anton Romer und Pfarrer Arnold unter dem Motto "Jesus unser Leuchtturm" durchgeführt. Einsam ragen die Leuchttürme aus dem Meer heraus und werden umtost von den stürmischen Wellen. Am Abend kann man ihr Licht weithin leuchten sehen. Sie stehen zur Orientierung für die Schiffe, damit sie nicht auf Grund laufen oder an einem schroffen Felsen Schiffbruch erleiden. Das Licht der Leuchttürme zeigt den Schiffen in der Nacht, wo das Land ist. Die Leuchttürme sind notwendig für die Seeleute, überlebenswichtig. Jesus sagt: "Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln sein."

Am Ende des Gottesdienstes überraschten die Eltern ihre Kinder mit dem Lied "Und nun geh Deinen Weg". Zur Erinnerung bekamen die Schulanfänger ein Lesezeichen, auf dem ein Leuchtturm abgebildet war.