Waldachtal Reitsport ist Markenzeichen für Heiligenbronn

Waldachtal-Heiligenbronn. Dirndl und Lederhosen: Bei der Party-Nacht im voll besetzten Festzelt ließ es die Oktoberfest-Band Bergluft so richtig krachen. Bei ausgelassener Stimmung feierten die Springreiter aus dem Ländle zünftig mit ihren Familien, Sponsoren und Gästen bis weit in die Nacht hinein.

Man kennt sich, man trifft sich. Auch abseits des Parcours hat das gesellige Miteinander einen hohen Stellenwert und die Lust zum miteinander Party machen war wieder riesengroß. Reitturnier-Leiterin und Event-Chefin Petra Schraml-Dussle rief den Festbesuchern schon beim gelungenen Fassanstich mit Hartmut Haller das Motto des fünftägigen Reitturniers zu: "All together now in Heiligenbronn." Sie lobte das Engagement aller Mitarbeiter und besonders das ihres Mannes Michael. Unter den Festgästen war ein gut gelaunter frischgebackener Olympiasieger Michael Jung aus dem nahen Altheim mit Familie und Freunden sowie seinem Hauptsponsor Klaus Fischer aus Waldachtal. Die große Reiterfamilie aus ganz Baden-Württemberg und der Schweiz freute sich, einen so prominenten Sportstar hautnah erleben zu dürfen. Wie auf der Wiesn: Alle Damen im Zelt wurden mit Lebkuchen-Herzen beschenkt.

Premiere im Schwarzwald