Waldachtal Reise ins Regenbogenland

In der Welt der "Lavagestalten" und "Feuerlinge" werden sie Zeuge der Wildheit und Verrücktheit, bevor sie anschließend in der orangenen Welt der Entscheidungen ankamen. Hierbei hatte das Publikum die Möglichkeit, mittels "Daumenabstimmung" seine eigenen Entscheidungen und Vorlieben auf Anfrage der Kinder preiszugeben. Völlig schwerelos ging es im gelben Land der Luftigkeit zu, bis ein "rappender" Baum in der grünen Welt die Kraft der Natur zum Ausdruck bringt.

Vom kollektiven Gesang der Kinder auf der Bühne untermalt, verschlägt es Karo und Linie in eine himmelblaue Traumwelt und die Wasserwelt, die die Geschichte eines Fisches erzählt. Für das violette Zauberland hatte die Mitarbeiterin Sibylle Schmid den Text von "Over the Rainbow" neu verfasst, welcher gemeinsam mit den Kindern vorgetragen wurde. Nach dem großen Beifall wurden die Feierlichkeiten im Kinderhaus fortgeführt.

Bei Kaffee und Kuchen und mehreren Spielangeboten für die Kinder ließen die Besucher gemeinsam die Zeit verstreichen.