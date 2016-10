Waldachtal Reinigungsmaschine ist dringend notwendig

Für die Eigenbetriebe will Salzstetten die Behebung der Abwasser-Rückstaugefahr in der Sommerhalde und ein Anschlussstück des Kanals in der Waldgasse (Entlastungskanal) anmelden. In der Wasserversorgung soll der Wasserdruck im Ziegeltaläcker durch Verbesserung der Ringleitung ertüchtigt werden. Auch der Bau des Löschwasserbehälters in Heiligenbronn steht auf der Agenda der Ortschaft.