Waldachtal Regel: "Rauswerfen ist Pflicht"

Nachdem Turnierleiter Bernd Schittenhelm zu Beginn der Veranstaltung die Spielregeln erklärt hatte, ließ er insgesamt vier Runden mit jeweils circa 20 Minuten Dauer spielen. Am Ende jeder Runde wurde für jeden Spieler die Zahl seiner vorgerückten Felder an Marius Schittenhelm zur Auswertung am Laptop übermittelt.

Die wichtigste Regel: "Rauswerfen ist Pflicht". Ärgerlich, wenn man kurz vor dem Ziel wieder auf den Startplatz verbannt wurde. Am wenigsten Grund zum Ärgern hatte Alessia Brieskorn. Unter den 44 Teilnehmern schnitt sie am erfolgreichsten ab. Sie sicherte sich mit 641 Zählern den Tagessieg. Uschi Schumacher belegte Platz zwei (586 Punkte) vor Vanessa Brieskorn (545 Punkte), Silas Hayer (540 Punkte) und Erika Reusser (506 Punkte).