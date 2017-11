Waldachtal Publikum feiert Big-Band Charakter

Waldachtal-Lützenhardt. Auch Bürgermeisterin Annick Grassi, Ortsvorsteher Ludwig Blum und Pfarrer Anton Romer ließen sich das Event nicht entgehen. Mit diesem Konzert endete auch gleichzeitig das Jubiläumsjahr der Cäcilia.

Die Vollblutmusiker, die unter dem Namen "Schwarzwälder Top Sound Musik" spielten, rissen von Anfang an mit ihrer klangvollen Power die Gäste im wahrsten Sinne des Wortes von den Stühlen. "Wir sind stolz darauf, dass wir anspruchsvolle Musik liefern, die uns wiederum beansprucht", erklärte Harr dem Publikum. Umso beeindruckender war, mit welcher Leichtigkeit die Truppe ihre Musik mit einem Durchschnittsalter von 57 Jahren ihren Gästen serviert. Einen musikalischen Gruß von der Bühne erhielt der pensionierte Sänger der Top Sound, Klaus Hornung. Ihm widmeten die Musiker die Darbietung von "Nimm dir Zeit" (Peter Kraus), in der Günther Schmid sich gesanglich in Szene setzte. Als Sängerin Vanessa Schweizer die Bühne betrat, war es für Schlagzeuger Andy Morlock an der Zeit, die Drum-Sticks gegen Drum-Brushes zu tauschen. Mit beeindruckend klarer Stimme sang Schweizer die Ballade "Don’t Know Why" (Norah Jones) und hauchte dem Song mit ihrer gefühlvollen Performance Leben ein. Eine Tatsache, die Dirigent Harr besonders stolz machte: "Es ist schwer, junge Menschen für unsere Musik zu gewinnen. Umso schöner, dass wir eine junge Sängerin haben, die so leidenschaftlich singen kann."

Mit "Fascination" läutete die Truppe anschließend die erste Tanzrunde ein. Zu dem virtuosen Solo-Beitrag von Robert Winter an der Klarinette fanden sich gleich mehrere Tanzpaare vor der Bühne ein. Für Hochbetrieb auf der Tanzfläche sorgte die Darbietung von "A Night like this" (Caro Emerald). Der Titel passte perfekt zur Stimmfarbe von Schweizer; Harr setzte mit seinen kraftvollen Trompeten-Soli die Akzente. "Kein Playback. Hier kriegen Sie alles live", kündigte Harr den Schlager-Titel "Eine Schwarzwaldfahrt" (Horst Jankowski) an. Zu Glenn Millers "In the Mood" zog die Truppe das Tempo auf der Bühne gehörig an. Das Stück, welches durch stetig wechselnde Lautstärke und Höhepunkte bestach, setzten die Akteure auf der Bühne in gekonnter Manier um. Allen voran die Bläser, die den Song mit einem furiosen Finale beendeten. Kraftvoll und temporeich führten die Musiker ihr Programm mit "Sing, Sing, Sing" (Benny Goodman Orchestra) fort. In der klatschenden Eröffnung feuerten sie Schlagzeuger Morlock an, der sich in mehreren Drum-Soli auf seinem Schlagwerk mit Freude austobte. Ein Einsatz, der vom Publikum gebührend mit Ovationen gefeiert wurde.