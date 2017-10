Waldachtal Projektchor führt Luther-Oratorium auf

Waldachtal-Tumlingen. Alles in die Waagschale wirft Katharina Wilding, die musikalische Leiterin des evangelischen Kirchenchores Tumlingen-Hörschweiler und des Projektchores. Engagiert und top motiviert fiebert sie wie ihre über 40 Vokalisten und 15 Instrumentalisten dem großen Konzert entgegen, das die Besucher eineinhalb Stunden lang in seinen Bann ziehen soll.

"Gaff nicht in den Himmel – Martin Luther – Reformation heute" heißt das Lied-Oratorium von Matthias Nagel (Musik), Professor an der Musikhochschule Herford, und dem Pfarrer Dieter Stork (Texte). Der evangelische Kirchenchor hat sich das Werk zusammen mit einem Projektchor vorgenommen. Das Oratorium beschreibt das Leben und Werk Luthers und das Geschehen der Reformation mittels Liedern und Gesprächen in Szenen. Martin Luther (1483-1546), ursprünglich katholischer Augustiner-Mönch und dann Professor der Theologie in Wittenberg, brachte es auf 450 Druckschriften, 3000 Predigten und 2600 Briefe. Auf der Wartburg übersetzte er 1521/22 das Neue Testament ins Deutsche. Damit nicht genug: Luther war auch ein genialer Liedermacher und Impulsgeber für den Kirchengesang. Er ist der Schöpfer des ersten deutschen Chor-Gesangbuchs (1524) und verfasste Text und Musik für 35 Kirchenlieder, so beispielsweise "Vom Himmel hoch, da komm ich her". Dieser Umstand brachte die Autoren auf die Idee, Texte und Melodien Luthers ins Oratorium einzuweben. Wort und Musik der Reformationszeit geraten mit Texten und Tönen aneinander, ergeben neue Klangwelten. "Wunderbare Musik ist mit starken Texten kombiniert", meint Wilding. "Nagels Melodien sind sehr eingängig und haben fast Ohrwurm-Charakter, jedoch ohne platt zu wirken." Der von Dieter Stork verfasste Text beleuchtet die Reformation eindrücklich für die heutige Zeit. Wilding: "Luther durchlebt und durchleidet im Oratorium die Probleme der Menschen von heute, findet einen Weg aus Angst und Isolation. Er spricht eben nicht nur die Menschen seiner Zeit an, sondern auch uns, ermutigt uns, begeistert uns für ein gerechtes Leben." Es geht darum, Luthers Gedanken ins Heute zu transportieren.

40 bis 45 Sängerinnen und Sänger proben fleißig seit Januar. "Unsere Vokalisten sind evangelischen und katholischen Glaubens und kommen teilweise auch von außerhalb der Gemeinde Waldachtal", teilte Chorleiterin Wilding mit. Seit September sind die Proben wöchentlich. Am Klavier spielt die Tumlinger Organistin Margrit Baur. Gesangssolisten sind Katharina Köbler (Sopran) und Werner Wilms (Bariton). Ein ambitioniertes Instrumental-Ensemble begleitet den Chor. Als Instrumentalisten ließen sich Elisa König (Violine), Robin Kugler (Violine), Ulrike Maurer (Viola), Reinhard Köbler (Bass-Klarinette), Anette Gedicke (Oboe), Victor Brose (Gitarre), Michael Schmelzle (Violoncello), Lena Kugler (Bass und Keyboard), Susanne Kalmbach (Flöte), Denise Bohnet (Blockflöte), Vanessa Brieskorn (Blockflöte), Stephan und Johannes Götz (Flügelhorn/Posaune) und Jonathan Schäfle (Schlagzeug) engagieren.